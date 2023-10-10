Не рівня брату: легендарний партнер Шевченка по Мілану став тренером клубу Серії А

Філіппо Індзагі отримав нову можливість заявити про себе в елітному дивізіоні чемпіонату Італії як тренер. Екснападнику доведеться рятувати аутсайдера від вильоту.

Одним із найкращих італійських нападників в історії є Філіппо Індзагі. Гравець левову частку своєї кар'єри віддав Мілану, де запалював разом із Андрієм Шевченком.

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Тепер же Піпо будує свою тренерську кар'єру. Новим місцем роботи Індзагі стане клуб Серії А Салернітана. "Гранатові" вирішили попрощатися із Паулу Соузою через провальний старт сезону.

Салернітана набрала лише три очки у восьми іграх і йде передостанньою у турнірній таблиці. Контракт із Філіппо розрахований до завершення сезону 2023-2024.

Чим відомий Філіппо Індзагі

За свою ігрову кар'єру Індзагі пограв за П'яченцу, Леффе, Верону, Парму, Аталанту, Ювентус та Мілан. Із останніми двома Піпо вигравав Серію А, а у Мілані йому двічі підкорилась Ліга чемпіонів.

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В одному із фіналів (2007) Індзагі оформив дубль у ворота Ліверпуля. Також у 2006-му нападник став чемпіоном світу зі зібрною Італії. В якості тренера Філіппо очолював Мілан, Венецію, Болонью, Беневенто, Брешію та Реджину.

. Рідний брат Індзагі Сімоне є більш успішним тренером, який з 2021 року очолює Інтер. Разом із "неррадзурі" коуч двічі взяв Кубок та Суперкубок Італії, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів. До цього він п'ять років тренував Лаціо.