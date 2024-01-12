"Між життям та смертю": українець Шмуратко виступив із "плямою крові" на чемпіонаті Європи

12 січня 2024, 21:14
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Джерело:

Суспільне Спорт

У литовському Каунасі проходить чемпіонат Європи 2024 з фігурного катання. Іван Шмуратко не змарнував можливості нагадати світові про війну в Україні.

22-річний український фігурист Іван Шмуратко, який спеціалізується на одиночному катанні, виступив у довільній програмі на чемпіонаті Європи 2024, що проходить цими днями в литовському Каунасі. У короткій програмі українець показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

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Шмуратко оригінально нагадав світові про війну в Україні

Буде ще одна програма, нова історія. Історія дитини з моєї короткої програми – це буде продовження її шляху після смерті, як її вбила ракета,
– розповів Шмуратко після завершення виступу у короткій програмі.

У довільній програмі український фігурист продивжив історію з короткої програми. Шмуратко вийшов на лід у сорочці з червоною плямою, що символізує смерть від ракет. Шмуратко заклав у зміст програми сенс стану перебування між життям та смертю.

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", – додав український фігурист.

Хто такий Іван Шмуратко

  • 22-річний український фігурист, який представляє Київ. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21 місце в 2021 році
  • Представляв країну на Олімпіаді-2022, де посів 24 місце. На Іграх у Пекіні Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською.
  • На чемпіонаті Європи з фігурного катання Іван виступає втретє у кар'єрі. На Євро-2022 показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12 місце.
  • Чотириразовий чемпіон України (2018-2021 роки).
Автор: Денис Шаховець