Лише 12 травня на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики з'явилась новина про продовження відсторонення росіян та білорусів від змагань. Вже 13 травня ця новина зникла із сайту.

Міжнародна федерація гімнастики стала однією з тих, яка не повелась на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів до змагань у статусі нейтральних спортсменів, пише 24 Канал.

До теми Гімнасти не прогнулись під рублі: ще одна федерація відмовилась повертати Росію у спорт

Змінили своє рішення?

Бан Росії та Білорусі від FIG діє ще з березня 2022 року. Тепер федерація продовжила дискваліфікацію спортсменів ворожих країн.

Однак чомусь 13 травня новина про продовження бану Росії та Білорусі кудись зникла з офіційного сайту федерації.

Переглянути новину можна було за посиланням. Тепер її так немає.

Відзначимо, у заяві FIG, яка несподівано зникла, йшла мова про те, що федерація буде надалі стежити за ситуацією в Україні. Відповідно до неї будуть прийматись подальші дії, які стосуються відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань.

Наступне рішення щодо них повинно прийнятись на найближчому засіданні FIG, яке відбудеться 19-20 липня у Лозанні.

Нагадаємо, що 12 травня Міжнародна федерація важкої атлетики офіційно повернула до змагань росіян та білорусів у статусі нейтральних спортсменів. Але усі вже чудово побачили, що цей статус не може нагадувати світу, яку країну представляють ці спортсмени. Провокаційний вчинок вже був здійснений на чемпіонаті світу-2023 з дзюдо, коли троє глядачів на трибунах прийшли на змагання із георгіївськими стрічками.

Усі чудово розуміють, звідки родом ця сім'я, яка відмовлялась на прохання організаторів змагань зняти з себе заборонені символи.