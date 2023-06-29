Долари на війну: ФІФА продовжує виплачувати Росії мільйони під виглядом турботи про футбол

Головний світовий футбольний орган ніяк не може припинити співпрацю із терористичною країною. Федерація переправила 4,5 мільйона доларів РФС начебто на розвиток футболу.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий футбол став відгороджуватись від країни-терористки. Збірну Росії та місцеві клуби викинули з міжнародних змагань.

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Правда, при цьому ФІФА продовжує йти на поступки терористам в окремих сферах. Організація не виключає Росію зі свого складу, робить російську мову своєю офіційною та мінімізує підтримку українському футболу.

Тепер же головний футбольний орган світу пробив чергове дно. Як розповів генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Мітрофанов російським ЗМІ, ФІФА продовжує виплачувати Росії гроші.

За його словами, виплати поступають за програмою FIFA Forward, метою якої є популяризація та розвиток футболу по всьому світу. Наразі РФС вже отримав 4,5 мільйона доларів цим шляхом.

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Більш того, протягом наступних трьох років ФІФА ще має виплатити терористам 9,5 мільйонів. Мітрофанов зізнався, що ці кошти Росія ще не витратила.

Знаючи залежність місцевого спорту від влади, можна допустити, що ці кошти від ФІФА будуть спрямовані на війну проти України та вчинення геноциду у чужій країні.