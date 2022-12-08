ФІФА покарала Сербію за політичний банер на ЧС-2022

Збірна Сербії не змогла подолати груповий раунд чемпіонату світу. Проте союзники Російської Федерації потрапили в гучний політичний скандал із банером.

В першому матчі на чемпіонаті світу 2022 проти Бразилії у роздягальні сербів був вивішений банер із зображенням Сербії, куди включили іншу державу – Косово. Цей факт став предметом розслідування ФІФА.

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Покарання за банер

У підсумку ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Сербії на 21,3 тисячі доларів.

Зазначимо, що такий самий банер із написом "Нема предаje" – "Ми не здаємося" був і на трибунах матчу проти Бразилії 24 листопада.

Нагадаємо, поєдинок завершився впевненою перемогою "пентакапеонів" з рахунком 2:0. А серби так і не змогли оговтатись після цієї поразки.

У наступному поєдинку Сербія не змогла зберегти перемогу над Камеруном (3:3), а у останньому матчі балканці поступилися Швейцарії (2:3).

Незалежність Косово

Косово – колишня частина Сербії. Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН

17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Офіційний Белград досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.

Косово стало членом УЄФА і ФІФА у 2016 році.