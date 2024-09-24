Організації, які керують світовим та європейським футболом, продовжують політику подвійних стандартів. Попри відсторонення від міжнародних турнірів, російський футбол отримує фінансову допомогу від ФІФА та УЄФА.

Російський футбольний союз (РФС) отримав виплати від ФІФА та УЄФА за 2023 рік. Кошти були перераховані на банківські рахунки агресора за цільовими та компенсаційними програмами організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Фінансова допомога Росії

Згідно з фінансовим звітом РФС, ФІФА та УЄФА перерахували суму, еквівалентну 405 813 000 рублів – близько 4,3 мільйона доларів. Таким чином, світові та європейські футбольні організації продовжують підтримувати на плаву країну-агресорку.

Крім того, Російський футбольний союз отримав суму 36,34 мільйона доларів у вигляді цільових відрахувань від азартних ігор.

ФІФА та УЄФА підіграють країні-агресорці