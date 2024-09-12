Розпіарені турніри за участю сербських клубів та матчі збірної Росії проти команд рівня В'єтнаму не приносять насолоду футбольним гурманам країни-агресорки. Відомий у минулому гравець московського Спартака Ігор Шалімов взагалі втратив віру у світле майбутнє, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Невтішний для Росії прогноз Шалімова

Під час інтерв'ю пропагандистським ЗМІ колишній футболіст міланського Інтера заявив, що очікувати повернення Росії до турнірів під егідою ФІФА та УЄФА варто щонайменше 10 років.

Своє пояснення Шалімов аргументував шаблонами у стилі Соловйова. Колишній півзахисник підтримує війну проти України та мріє про перемогу країни-терористки.

Відчуття у мене погані з приводу прогнозу на повернення. Думаю, що це щонайменше 10 років. Справа не в тому, що чемпіонат світу найближчий пройде в тому числі в США, а Євро наступний у Британії – країнах, які до Росії ставляться недружньо. Справа і в тому, що коли СВО (так у Росії називають війну проти України – 24 Канал) для нас закінчиться перемогою, а для Заходу, для Європи поразкою, це їм важко буде прийняти і вдавати, що нічого не сталося – і почати грати з нами,

– резюмував Шалімов.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА ще на початку повномасштабної агресії відсторонили усі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів. Попри намагання повернутися бодай на юнацькому рівні, Росія залишається в ізоляції.

Хто такий Шалімов