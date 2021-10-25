Чітка позиція УПЛ

Українська Прем'єр-Ліга взяла участь у проведенні Генеральної асамблеї Асоціації Європейських Ліг.

До теми Розкол у футболі: європейські асоціації планують вийти з ФІФА на знак протесту

На зустрічі було обговорено пропозицію ФІФА щодо проведення чемпіонату світу кожні 2 роки. УПЛ заявила про "неможливість запровадження запропонованих змін".

На асамблеї погодили:

порушення календарного балансу між внутрішніми клубними змаганнями та міжнародними клубними та національними змаганнями не є можливим;

чемпіонат світу з футболу та інші континентальні турніри повинні відбуватися згідно з поточною, запланованою частотою проведення;

міжнародні паузи на матчі національних збірних мають зазнати якомога менших змін;

якщо якісь зміни й мають відбутися, то лише з чітким урахуванням інтересів усіх ліг (системи проведення осінь-весна та весна – осінь);

періоди відпочинку для гравців повинні погоджуватися на внутрішньому національному рівні.

Що відомо про пропозицію ФІФА

У вересні 2021 року глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер озвучив ідею проводити чемпіонат світу кожні 2 роки.

ФІФА хоче проводити Мундіаль частіше, аніж раз на чотири року, щоб нібито популяризувати футбол. Нововведення можуть набути чинності після чемпіонату світу 2026 року.

Ідею ФІФА розкритикували чиновники та футбольні функціонери. ФІФА також не знайшла підтримка в УЄФА. Причина в тому, що проведення чемпіонату світу кожні 2 роки збільшить навантаження на футболістів.

На знак протесту 12 неназваних футбольних асоціацій в Європі можуть покинути ФІФА після проведення ЧС-2026.