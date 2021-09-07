Видання Transfermarkt вирішило скласти свій рейтинг найдорожчих гравців, які могли б виступати за збірні U-19. У першій п'ятдесятці такого рейтингу знайшлося місце і для Іллі Забарного. Його оцінили в 11 мільйонів євро, що дозволило посісти 35-е місце в списку найдорожчих юніорів планети.

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Лідирує в цьому списку гравець збірної Іспанії та Барселони Педрі. 18-літній півзахисник оцінений в 80 мільйонів євро. На другому місці його партнер як по клубу, так і по збірній Ансу Фаті з "цінником" в 60 мільйонів євро. Замикає першу трійку француз Едуардо Камавінга, який влітку перебрався у мадридський Реал – його оцінили в 55 мільйонів євро. Таку ж ціну встановили і на англійця Джуда Беллінгема, який виступає за дортмундську Боруссію. Усім їм по 18 років. У топ-5 також 19-літній Мейсон Грінвуд з Манчестер Юнайтед – 50 мільйонів євро.

Як за один рік змінилася ціна на Забарного