Погані хлопчики: ФІФА покарала гравців збірної Уругваю за непристойну поведінку на ЧС-2022

Четверо гравців латиноамериканської збірної через свою неприпустиму поведінку на ЧС-2022 отримають покарання. ФІФА вирішила поставити футболістів на місце.

Покарання отримають захисники Хосе Марія Хіменес та Дієго Годін, воротар Фернандо Муслера та нападник Едісон Кавані. Також і сама Асоціація футболу Уругваю потрапила під санкції.

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Що вирішила ФІФА?

Федерація футболу Уругваю має частково закрити трибуни для вболівальників на наступному домашньому матчі категорії A під егідою ФІФА, а також виплатити штраф на 50 тисяч швейцарських франків.

Щодо гравців, то на них також чекають грошові штрафи та ще й дискваліфікації. Хосе Марія Хіменес та Фернандо Муслера не зможуть взяти участь у чотирьох найближчих офіційних матчах за збірну та сплатять покарання у розмірі 20 тисяч франків.

Едісон Кавані та Дієго Годін віддулись легше. Гравці пропустять лише один офіційний матч Уругваю та сплатять по 15 тисяч франків. Усі четверо також мають виконати "футбольні громадські роботи".

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