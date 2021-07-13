ФІФА може заборонити Минаю купувати футболістів, – ЗМІ
13 липня 2021 , 12:51Читать новость на русском
Джерело:SportArena
Закарпатський Минай, який попри виліт з української Прем'єр-ліги може залишитися в УПЛ, ймовірно, зіткнеться з новою проблемою. Якщо Минай виступатиме в УПЛ, то може отримати покарання від ФІФА.
Минай не виконав фінансові зобов'язання
Минай після повернення в УПЛ може отримати заборону на реєстрацію і заявку нових футболістів протягом трьох трансферних вікон.
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Причиною стала суперечка щодо компенсації за платіж солідарності хорватського захисника Міслава Матіча.
- Хорватський футболіст перейшов у Минай у сезоні-2020/2021 з Локомотиви Загреб. Він провів 24 матчі у минулому сезоні української Прем'єр-ліги.
Повідомляється, що Палата з вирішення спорів ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.
Минай не має футболістів
- Наразі точна кількість футболістів, які перебувають у Минаї на контракті – не відома. Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що у клубі 13 гравців.
- Разом з тим, Минай має молодіжні склади. У випадку, якщо клубу заборонять запрошувати нових футболістів, Минаю доведеться грати молодіжним складом.
- За підсумками попереднього сезону Минай вилетів у Першу лігу. Однак донецький Олімпік відмовився виступати в УПЛ. Місце донеччан може зайняти саме Минай.