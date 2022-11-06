І знову це не Іран: ФІФА погрожує ще одній збірній дискваліфікацією з ЧС-2022
Джерело:Sportal
Світова федерація футболу готова застосувати санкції проти Камеруну через проблеми із колишнім спонсором. При цьому організація постійно відхрещується від питання дискваліфікації Ірану.
Вже зовсім скоро почнеться чемпіонат світу з футболу, який цього року пройде в Катарі. Країна отримала право на проведення турніру ще у 2010 році, але за цей час з його проведенням пов'язано багато скандалів.
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Цього року багато збірних опинились під загрозою виключення з ЧС. Новою жертвою санкцій ФІФА може стати Камерун. Проблема африканців полягає у контракті із колишнім спонсором технічним спонсором.
Деталі камерунського скандалу
Як повідомляють джерела, французький бренд Le Coq Sportif подав у суд на камерунську федерацію за достроковий розрив контракту. Саме у їх формі збірна грала у кваліфікації.
Камерунці припинили дію контракту в односторонньому порядку прямо перед Мундіалем. Ба більше, федерація підписала договір із брендом One All Sport, яка і має вдягнути збірну на ЧС-2022.
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У цій суперечці ФІФА встала на бік Камеруну та пригрозила їм виключенням з Мундіалю. Якщо це станеться, то місце "неприбоканих левів" має зайняти Алжир. Саме цю команду вони обіграли у плей-офф відбору.
Хто ще може не поїхати на ЧС-2022
- Раніше організація мала претензії до Тунісу. Цю команду можуть дискваліфікувати через втручання влади у дії місцевої федерації.
- Також під загрозою був Еквадор. Одного із гравців підозрюють у підробці паспорту, начебто він народився у Колумбії.
- При цьому ФІФА відхрещуються від питання дискваліфікації Ірану. Цю країну обвинувачують у обмеженні прав людини.
- Крім того, самі гравці збірної просять відсторонити Іран від участі на Мундіалі через втручання влади у дії федерації.
- Нагадаємо, що УАФ також закликала ФІФА виключити Іран через допомогу Росії у вчиненні геноциду та розжигання війни в України. Саме іранські дрони-камікадзе масово атакують наші міста, вбиваючи мирне населення та знищуючи енергетичну інфраструктуру.