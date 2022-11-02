В Україні матчі будуть транслювати на Суспільному та платформі Megogo. Про це повідомляє "ТаТоТаке" з посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження цієї інформації від мовників поки не було.

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Суспільне

Суспільне організує безкоштовні трансляції всіх матчів на своїх регіональних каналах та у діджитал-форматі на сайті "Суспільне Спорт". Більшу частку матчів буде показано у прямому ефірі. На сайті можна буде передивитися будь-яку гру і після закінчення.

Megogo

Megogo, як власник субліцензії, візьме на себе трансляції всіх матчів на каналі "Футбол" та у розділі "Спорт". І отримає певну частку ексклюзивів через щільну сітку штатних програм на Суспільному.

Обидві компанії планують робити спеціальні студії та залучати широкий пул коментаторів та експертів.