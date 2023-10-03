Нейтральний статус залишився на папері: FIE допустила до змагань прибічників війни в Україні

Міжнародна федерація фехтування (FIE) перетворила на фарс власну постанову про нейтральний статус спортсмена. В переліку допущених до змагань росіян велика кількість сумнівних прізвищ.

Російські фехтувальники в нейтральному статусі були допущені до чемпіонату світу-2023, що спричинило грандіозний скандал через відмову Харлан тиснути руку представниці країни-агресорки. Список росіян та білорусів, який затвердили на Виконкомі FIE був тривалий час недоступним. Однак у вересні перелік "нейтралів" з'явився на офіційному сайті FIE.

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Навіщо правила, які не виконуються

Нейтральний статус забороняє спортсменам представляти російські та білоруські військові структури, а також підтримувати війни в Україні. Проте сама Міжнародна федерація фехтування поставилася до власних вимог із формальністю.

FIE допустила до міжнародних змагань спортсменів з країни-агресорки, які не соромлячись підтримують військову агресію та геноцид українців.

Хто ж потрапив до списку "нейтралів"?

До ЧС-2023 з фехтування була допущені росіянки Лейла Пірієва та Валерія Кобзєва. Спортсменки у своїх соціальних мережах висловлювали підтримку постам з антиукраїнськими меседжами та символікою агресії – Z, V і георгієвською стрічкою.

Донька президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова Софія Лоханова теж опинилася в списку спортсменів, яких допустили до турнірів. Вона у своїй соціальній мережі вподобала публікацію з мітингу на підтримку кремлівського диктатора Путіна та окупації території України.

Ще більшим зашкваром стало включення в перелік нейтральних представників РФ Алєксандри Сундучкової, а також Кірілла та Антона Бородачових. Вони є представниками спортивного клубу російської армії (ЦСКА). Вже під час війни в Україні Міністерство оборони Росії вітало спортсменів з їхніми перемогами.

Таке рішення FIE є абсолютно неприйнятним. А найголовніше, що воно суперечить нейтральному статусу, який підписали самі спортсмени. Такі грубі порушення мають бути негайно розглянуті Міжнародною федерацією фехтування, а вищеназвані спортсмени виключені зі змагань.