Видання Forbes склало список найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Перші дев'ять з десяти місць посідають тенісистки. Серед них і українка Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна опинилася на сьомому місці в рейтингу Forbes. За рік (з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020 року) вона заробила 6,4 мільйона доларів.

Нагадаємо: Світоліна потрапила на обкладинку українського видання Forbes: фото

Ця сума складається з 5,4 мільйона доларів призових та 1 мільйона доларів рекламних доходів. Світоліна рекламує такі торгові марки, як Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo та EAFit.

Якщо ж брати лише призові за цей період часу, то Світоліна могла б бути на третьому місці, поступившись лише Ешлі Барті (10,1 мільйона доларів) та Сімоні Халеп (6,9 мільйона доларів).

Для прикладу, перша в рейтингу Наомі Осака за рік заробила 37,4 мільйона доларів, але призові складають лише 3,4 мільйона доларів. Ще 34 мільйони доларів – доходи від рекламних контрактів. Схожа ситуація і з Сереною Вільямс – з 36 мільйонів доларів річного доходу, 32 мільйони доларів складають рекламні доходи, і лише 4 мільйони доларів – призові.

Водночас третя в рейтингу Ешлі Барті за рік заробила втричі менше, аніж друге Серена Вільямс. Хоча саме Ешлі Барті найбільше заробила на корті – 10,1 мільйона доларів.

А Наомі Осака та Серена Вільямс разом заробили на 11,8 мільйона більше, аніж решта вісім спортсменок в рейтингу.

Відзначимо, що в рейтингу Forbes найбільш високооплачуваним спортсменом теж став тенісист – Роджер Федерер обійшов Кріштіану Роналду, заробивши за рік 106,3 мільйона доларів. В цьому рейтингу Наомі Осака лише на 29-у місці.

Відзначимо, що в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок, перші дев'ять місць посідаю тенісистки. І лише на десятому місці опинилася футболіста Алекс Морган.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes 73,4