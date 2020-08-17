Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes
Видання Forbes склало список найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Перші дев'ять з десяти місць посідають тенісистки. Серед них і українка Еліна Світоліна.
Еліна Світоліна опинилася на сьомому місці в рейтингу Forbes. За рік (з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020 року) вона заробила 6,4 мільйона доларів.
Нагадаємо: Світоліна потрапила на обкладинку українського видання Forbes: фото
Ця сума складається з 5,4 мільйона доларів призових та 1 мільйона доларів рекламних доходів. Світоліна рекламує такі торгові марки, як Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo та EAFit.
Якщо ж брати лише призові за цей період часу, то Світоліна могла б бути на третьому місці, поступившись лише Ешлі Барті (10,1 мільйона доларів) та Сімоні Халеп (6,9 мільйона доларів).
Для прикладу, перша в рейтингу Наомі Осака за рік заробила 37,4 мільйона доларів, але призові складають лише 3,4 мільйона доларів. Ще 34 мільйони доларів – доходи від рекламних контрактів. Схожа ситуація і з Сереною Вільямс – з 36 мільйонів доларів річного доходу, 32 мільйони доларів складають рекламні доходи, і лише 4 мільйони доларів – призові.
Водночас третя в рейтингу Ешлі Барті за рік заробила втричі менше, аніж друге Серена Вільямс. Хоча саме Ешлі Барті найбільше заробила на корті – 10,1 мільйона доларів.
А Наомі Осака та Серена Вільямс разом заробили на 11,8 мільйона більше, аніж решта вісім спортсменок в рейтингу.
Відзначимо, що в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок, перші дев'ять місць посідаю тенісистки. І лише на десятому місці опинилася футболіста Алекс Морган.
Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes 73,4
- Наомі Осака – 37,4 мільйона доларів (3,4 мільйона доларів – призові, 34 мільйони доларів – контракти);
- Серена Вільямс – 36 мільйонів (4 мільйони доларів – призові, 32 мільйони доларів – контракти);
- Ешлі Барті – 13,1 мільйона (10,1 мільйона доларів – призові, 3 мільйони доларів – контракти);
- Сімона Халеп – 10,9 мільйона (6,9 мільйона доларів – призові, 4 мільйони доларів – контракти);
- Б'янка Андреєску – 8,9 мільйона (4,9 мільйона доларів – призові, 4 мільйони доларів – контракти);
- Гарбінє Мугуруса – 6,6 мільйона (2,1 мільйона доларів – призові, 4,5 мільйона доларів – контракти);
- Еліна Світоліна – 6,4 мільйона (5,4 мільйона доларів – призові, 1 мільйона доларів – контракти);
- Софія Кенін – 5,8 мільйона (4,8 мільйона доларів – призові, 1 мільйона доларів – контракти);
- Анжелік Кербер – 5,3 мільйона (1,3 мільйона доларів – призові, 4 мільйони доларів – контракти)
- Алекс Морган – 4,6 мільйона доларів (400 тисяч доларів – зарплата, 4,2 мільйона доларів – рекламні контракти)
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