Одноголосно: ФІБА не допустила збірні Росії та Білорусі на Євробаскет-2025

Міжнародна організація вирішила не дати можливості команді з країни-окупанта та її поплічниці спробувати свої сили на Євробаскеті-2025. Питання виявилось не спірним.

Російські та білоруські збірні не зможуть зіграти і відбірковому раунді до Євробаскету-2025. Окупантам та їхнім поплічникам не місце на міжнародній арені.

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ФІБА-Європа прийняла одноголосне рішення не допускати російську та білоруську національні збірні до участі у пре-кваліфікації Євробаскета-2025, матчі якої відбудуться у липні - серпні 2023 року

Керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Виконком ФІБА минулого тижня прийняв рішення не допускати відповідні команди до пре-кваліфікаційного турніру. Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив резонансне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн. Проте згодом ФІБА прийняла рішення не допускати збірну Росії до олімпійського передкваліфікаційного турніру. Її місце на цьому етапі в Європі посяде Болгарія.