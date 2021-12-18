Фейл року: перед боєм росіянина Бетербієва курйозно переплутали гімн Росії з гімном СРСР
Джерело:24 канал
Артур Бетербієв відправив у нокаут Маркуса Брауна на успішно захистив чемпіонський титул. Однак не обійшлось без епічних моментів перед поєдинком.
Спершу зважування, а тепер гімн
36-річному російському боксеру знадобилось дев'ять раундів для того, щоб нокаутувати суперника з США. І навіть закривавлене обличчя не завадило Артуру Бетербієву успішно захистити титул чемпіона у бою з Маркусом Брауном.
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Він завдав опоненту лише другої поразки у його кар'єрі. Але не все минуло так гладко. Перед початком поєдинку Бетербієву включили не той гімн. Замість гімну Росії на арені у Монреалі лунав гімн СРСР, а також прозвучав гімн Канади, де відбувся двобій. Організатори допустили курйозну помилку.
Хоча б під час виходу росіянина на ринг організатори не сплутали музику.
Вихід Бетербієва на ринг: дивіться відео
Зустріч Бетербієва могла бути зірвана. Російський боксер перевищив допустиму норму ваги на зважуванні, тому вдався до крайніх методів. Артур зняв спідню білизну, щоб хоч якось вкластись у ліміт. Але і це не допомогло.
Спортсмену дали декілька годин, щоб виправити ситуацію та скинути зайві 75 грамів. З цим завданням Бетербієв впорався на відмінно та отримав допуск до поєдинку.
- Перемога над Брауном стала для Бетербієва 17-ю на професійному ринзі.
- Для Артура це вже п'ятий захист титулу за версією IBF та другий за версією WBC.
- Відзначимо, що росіянин востаннє виходив на ринг у березні 2021 року. У тому поєдинку Бетербієв відправив у нокаут суперника з Німеччини Адама Дайнема.