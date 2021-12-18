Розвиток бою

36-річний Бетербієв нокаутував 31-річного Маркуса Брауна, колишнього тимчасового чемпіона WBA, у дев'ятому раунді. Це 17-й поспіль нокаут Артура.

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Організатори бою, як це часто буває, переплутали гімн Росії з гімном СРСР, тому Артур вийшов на переможний бій під радянську музику.

У 4-му раунді суперник зробив Артуру сильне розсічення, але це Брауна не врятувало. По ходу бою кров заливала обличчя чемпіона, тому існував ризик зупинки поєдинку. Проте кут Артура протримав боксера до кінця.

В активі 31-річного Брауна 24 перемоги (16 нокаутом), 2 поразки. Він уперше боксував за титул чемпіона світу.

Відео нокауту в бою Бетербієв – Браун