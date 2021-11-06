Футболіст в Ірландії постраждав під час матчу: все через феєрверк – відео

Матч чемпіонату Ірландії між Уотерфордом і Шемрок Роверс зупинили через феєрверки вболівальників. Під час інциденту постраждав футболіст.

Арбітр зупиняв гру

Один із феєрверків було випущено прямо на поле. Через витівку фанатів гостей постраждав півзахисник Уотерфорд Ентоні Уордсуорт.

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Футболіст схопився за обличчя і не міг продовжувати гру. Ймовірно, що це через іскри, які падали з гори. Через це арбітру довелося зупиняти гру, а команд вивести з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин.

Відео інциденту на матчі чемпіонату Ірландії