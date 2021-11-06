Арбитр останавливал игру
Один из фейерверков был выпущен прямо на поле. Из-за выходки фанатов гостей пострадал полузащитник Уотерфорда Энтони Уордсуорт.
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Футболист схватился за лицо и не мог продолжать игру. Вероятно, это из-за искр, которые падали сверху. Поэтому арбитру пришлось останавливать игру, а команд вывести с поля. Матч возобновился почти через 10 минут.
Видео инцидента на матче чемпионата Ирландии
- Поединок завершился победой Шэмрок Роверс со счетом 3:1.
- Шэмрок Роверс является чемпионом Ирландии последних двух лет.