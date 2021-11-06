Арбітр зупиняв гру

Один із феєрверків було випущено прямо на поле. Через витівку фанатів гостей постраждав півзахисник Уотерфорд Ентоні Уордсуорт.

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Футболіст схопився за обличчя і не міг продовжувати гру. Ймовірно, що це через іскри, які падали з гори. Через це арбітру довелося зупиняти гру, а команд вивести з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин.

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