Феєрія синхроністки продовжується: українка Фєдіна завоювала третю медаль чемпіонату світу

Українські спортсмени продовжують збирати медалі чемпіонату світу з водних видів спорту у Будапешті. Марта Фєдіна втретє підійнялась на п'єдестал.

Нестримна українка

Марта Фєдіна стає справжньою тріумфаторкою від України на цьому престижному старті в Угорщині. Дворазова призерка Олімпіади-2020 завоювала вже третю для себе нагороду на цьому чемпіонаті світу, відібравшись у фінал із другим результатом, пише 24 канал.

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22 червня українська синхроністка здобула "срібло" у довільній індивідуальній програмі. Виступ Марти оцінили у 93.8 бали. Краще за Фєдіну виступила лише японка Юкіко Інуї, яка вже вдруге випереджає нашу синхроністку на цьому турнірі.

Трійку призерок замкнула представниця Греції Євангелія Платаніоті.

Трійка призерок

Юкіко Інуї (Японія) – 95.3667 Марта Фєдіна (Україна) – 93.8 Євангелія Платаніоті (Греція) – 91.7667

Загалом це п'ята нагорода України на цьому чемпіонаті світу у Будапешті. З них чотири медалі принесли синхроністки.

Усі медалі Фєдіної на чемпіонаті світу-2022

Марта Фєдіна стала авторкою першої нагороди України на чемпіонаті світу-2022. 20-річна харків'янка здобула "срібло" у технічному соло.

Взяла Марта участь у командних змаганнях у довільній комбінації. Фєдіна була серед десятьох українок, які виступали у цьому виді програми. Українки у кваліфікації та фіналі стали найкращими, завоювавши "золото".