Повне приниження: чемпіон Угорщини під керівництвом росіянина ганебно вилетів з Ліги чемпіонів

Ференцварош під керівництвом екснаставника збірної Росії не зміг подолати команду з Фарерських островів. Команда деградує після відходу Сергія Реброва.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 добігають кінця матчі першого кваліфікаційного раунду, пише 24 канал. Українські клуби на цій стадії ще не приймають участь, зате відіграли 30 чемпіонів своїх країн.

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Найбільшою сенсацією стало фіаско угорського Ференцвароша. Клуб з Будапешта вже п'ять років поспіль виграє місцевий чемпіонат.

Цього разу команді, яку очолює тренер з Росії Станіслав Чєрчєсов, випав доволі нескладний опонент. Ним став клуб з Фарерських островів Клаксвік.

Приниження російського тренера

Команда із міста з населенням 5 тисяч громадян змогла з ганьбою вибити титулованих угорців. У першій грі на Фарерах команди розписали нульову нічию, тому очікувалось, що Ференцварош дотисне андердога на своєму полі.

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Втім у Будапешті Клаксвік зумів приголомшити команду Чєрчєсова, забивши аж тричі до перерви. При цьому фарерці зуміли не пропустити і з розгромом пройти у другий раунд відбору.

Там Клаксвіку доведеться зійтись із чемпіоном Швеції Хекеном. Натомість Ференцварош вилітає аж у Лігу конференцій, де продовжить свій шлях з другого кваліфікаційного раунду.

За Реброва було по-іншому

До слова, ще два роки тому угорців очолював Сергій Ребров. Під керівництвом українця Ференцварош тричі ставав чемпіоном, а також вперше з 1995 року виходив у групову стадію Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, що саме з другого кваліфікаційного раунду почне свій шлях у Лізі чемпіонів Дніпро-1. Віцечемпіон УПЛ зіграє на цій стадії із грецьким Панатінаїкосом.