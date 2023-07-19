Друга зустріч між цими клубами закінчилась з рахунком 0:3. Дубль за польський колектив оформив Лукаш Зволинський, також голом відзначився Янніс Папаніколау. На 68-й хвилині на полі у складі Ракува з'явився українець Владислав Кочергін.

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Клуб зганьбився, але виправив свою помилку

Пресслужба польського клубу вирішила привітати автора дубль оригінальним відео, який нагадував окупантський стиль.

На відео з'явилась світлина Зволинського, а попереду нього велика літера Z – перша із прізвища футболіста та його прізвиська у команді "Zwolak".

Саму публікацію у Ракуві підписали дуже коротко: "Знак якості". І тут була літера Z. Уболівальники клубу не цінили такої фантазії пресслужби та провели аналогію з окупантським символом, яким росіяни позначають свою техніку, яка їде руйнувати Україну.

Така критика фанатів була почута. У польському клубі одразу прибрали пост зі сторінки.

У Ракуві пояснили, що не мали на меті нічого ворожого, яке символізувало б вторгнення Росії в Україну. Адже ця літера має багато значень, але наразі вона більше асоціюється із окупантом, який напав на Україну.

У клубі просили вибачення та визнали свою помилку.



Фейл від Ракува / Фото з твітеру польського клубу

У позиції поляків навіть не слід сумніватись. Ця країна є великою союзницею України у війні проти Росії. Це просто невдалий потік фантазії працівників соцмереж польського Ракува.

Відзначимо, що Ракув продовжує свій шлях у Лізі чемпіонів. За підсумками двох матчів, рахунок зустрічі Флора – Ракув становив 0:4 на користь поляків. Адже у першому поєдинку Ракув мінімально вдома переграв естонського суперника.