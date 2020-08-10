Білоруси закордоном теж підтримують протести в Білорусі. У тому числі і футболісти. Серед них нападник угорського "Ференцвароша" Мікалай Сігневич.

Нападник опублікував у себе в Stories в Instagram три пости, пов'язані з виборами у Білорусі та протестами, які там розпочалися, пише 24 канал.

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Перший пост – фото з протестів у Мінську, де люди почали збиратися на площі після оголошення попередніх результатів президентських виборів. До цього фото він додав підпис "Пишаюся".

Ще одне фото – інформація про те що на одній з виборчих дільниць закінчилися бюлетені, і багато виборців залишилися без можливості проголосувати.

Третє – це фото з бійцями ОМОНу, які опустили щити перед протестувальниками.