Феноменальний забіг та ювілейний п'єдестал українки Рижикової у Хорватії: відео
Джерело:24 канал
Анна Рижикова завершила легкоатлетичний сезон. Українська бігунка стала другою у рамках турніру Continental Tour у Загребі (Хорватія).
Чудовий фініш сезону для Рижикової
Досвідчена легкоатлетка з України тріумфально фінішувала на змаганнях у Загребі. Анна Рижикова стала другою у бігу на 400 метрів із бар'єрами.
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Українка поступилась лише Джанні Вудрафф з Панами (54,67). На останніх метрах дистанції в Анни відкрилось "друге дихання". 31-річна легкоатлетка додала у швидкості та випередила своїх конкуренток у боротьбі за "срібло".
Рижиковій зовсім трішки не вистачило до перемоги. Час українки – 54,87 секунди. Це 12 міжнародний старт Рижикової у цьому сезоні. Десять разів вона підіймалася на подіум, крім одного етапу Діамантової ліги та фіналу Олімпіади у Токіо.
Відео забігу Рижикової
- На іншому турнірі у Швейцарії Вікторія Ткачук стала третьою у забігу на 400 метрів із бар'єрами. А Марина Килипко здобула "срібло" змагань у стрибках із жердиною.