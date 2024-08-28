Великий крок у кар'єрі: український воротар став гравцем клубу Ла Ліги й може дебютувати в ЛЧ

У середу, 28 серпня, в іспанському футболі на одного українського футболіста стало більше. Юний воротар Федір Ткаченко підписав угоду з Бетісом.

Професійний контракт 16-річного голкіпера з "зелено-білими" розрахований до 2027 року. Це максимально можливий термін для гравців його віку.

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Можливість зіграти в Лізі чемпіонів

Повідомляється, що Федір буде виступати за юнацьку команду Бетіса у віковій категорії U-19. У нинішньому сезоні андалусійці братимуть участь у престижному європейському турнірі – Юнацькій лізі УЄФА (молодіжний варіант Ліги чемпіонів).

Зазначимо, що до переходу в Іспанію Федір Ткаченко виступав за СКДМ (Спортивний клуб міста Дніпра), футбольну академію Мункач та угорську Кішварда.

Нагадаємо, що у 2024 році ще один український молодий воротар підписав угоду з клубом Ла Ліги. Ілля Волошин наразі виступає за юнацьку команду мадридського Реала, а нещодавно провів перше тренування з першою командою "вершкових".