Мають свої зв'язки з верхівкою: Федерація шахів Росії перебралась з Європи до Азії
Росіяни намагаються втекти якподалі від "загниваючої" Європи. Принаймі шахістам з країни-агресора уже вдалось перебратись на азійську сторону.
Росіянам вдалось хоча би в якомусь виді спорту втекти з Європи. У трансфері Федерації шахів Росії до Азії їм допоміг їхній земляк, який займає високу посаду в світовій організації, пише 24 канал посилаючи на росЗМІ.
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Рада Міжнародної шахової організації, яку очолює росіянин Аркадій Дворкович, дозволила Федерації шахів Росії перейти з Європейського шахового союзу до Азіатської шахової федерації. Мотиви Росії щодо зміни обсатовнки невідомі, проте вони задоволені таким розкладом подій.
Росія є країною, 77 відсотків території якої знаходиться в Азії, а 23 – у Європі. Згідно з правилами ФІДЕ, Росія перебуває у Європейському шаховому союзі. Конституційна комісія ФІДЕ, яка вивчала можливість переходу ФШР до АШФ, не знайшла у такому переході жодних порушень. Рада ФІДЕ ухвалила рішення про перехід Росії в Азію 21 лютого,
– йдеться у повідомлені Федерації шахів Росії.
Рішення пор перехід Росії до Азії ухвалять делегати Самішу АШФ уже 28-го лютого.
Намагання футбольної спільноти Росії втекти з Європи
- Російська федерація футболу неодноразово гучно висловлювання бажання втекти з Європи до Азії, оскільки УЄФА заборонила виступати командам з країни-агресора під своєю егідою.
- Росіяни поки обмежуються товариськими поєдинками, з такими суперниками як: Туркменістан, Киргизстан та Таджикистан. Також на росіян чекають товариські поєдинки проти збірної Ірану, яка брала участь на ЧС-2022, та збірної Іраку, яка мило запросила росіян до матчу.
- Раніше, Росія надіялась зіграти на Копа Амеріка, де участь беруть команди з Південної та Північної Америки.