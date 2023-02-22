Мають свої зв'язки з верхівкою: Федерація шахів Росії перебралась з Європи до Азії

Росіяни намагаються втекти якподалі від "загниваючої" Європи. Принаймі шахістам з країни-агресора уже вдалось перебратись на азійську сторону.

Росіянам вдалось хоча би в якомусь виді спорту втекти з Європи. У трансфері Федерації шахів Росії до Азії їм допоміг їхній земляк, який займає високу посаду в світовій організації, пише 24 канал посилаючи на росЗМІ.

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Рада Міжнародної шахової організації, яку очолює росіянин Аркадій Дворкович, дозволила Федерації шахів Росії перейти з Європейського шахового союзу до Азіатської шахової федерації. Мотиви Росії щодо зміни обсатовнки невідомі, проте вони задоволені таким розкладом подій.

Росія є країною, 77 відсотків території якої знаходиться в Азії, а 23 – у Європі. Згідно з правилами ФІДЕ, Росія перебуває у Європейському шаховому союзі. Конституційна комісія ФІДЕ, яка вивчала можливість переходу ФШР до АШФ, не знайшла у такому переході жодних порушень. Рада ФІДЕ ухвалила рішення про перехід Росії в Азію 21 лютого,

– йдеться у повідомлені Федерації шахів Росії.

Рішення пор перехід Росії до Азії ухвалять делегати Самішу АШФ уже 28-го лютого.

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