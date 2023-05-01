Натомість там будуть росіяни: Україна офіційно відкликала заявку на участь у ЧС з дзюдо

Із 7-го по 12-те травня у Досі (Катар) відбудеться чемпіонат світу з дзюдо. Збірна Україна пропустить скандальні змагання через допуск Росії та Білорусі.

Міжнародна федерація дзюдо повернула до змагань російських та білоруських спортсменів, хоча в Україні досі триває війна. До рекомендацій МОК активно дослухаються федерації різних видів спорту.

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У Федерації пояснили своє рішення

28 квітня IJF дала "добро" на їх участь на чемпіонаті світу у Досі, який розпочнеться вже 7 травня. Російські та білоруські дзюдоїстки будуть виступати під нейтральним статусом.

У заявці Росії присутні аж семеро представників ЦСКА. Тобто ці дзюдоїсти належать до збройних сил РФ, частиною армії, яка веде повномасштабну війну проти України.

Тому було прийнято непросте рішення – Україна пропустить світову першість. Українські дзюдоїсти, зокрема Дар'я Білодід негативно сприйняла цей факт, а Артем Лесюк взагалі почав говорити про подвійні стандарти: "Чому амбасадорка UNITED 24 Еліна Світоліна нещодавно грала проти білоруски, а дзюдоїсти змушені пропустити рейтингові змагання".

Цікаво, що відповідний пост з'явився на сторінці Лесюка в інстаграмі. 1 травня ця публікація зникла.

1 травня на офіційному сайті Федерації дзюдо України зробили офіційну заяву щодо змагань.

Ми не бачимо тут нейтралітет, рівні умови та "місток до миру", про які йдеться в Резолюції IJF щодо участі російських та білоруських команд в чемпіонаті світу в Досі. Більше того, ми бачимо тут рішення, яке суперечить останнім рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, де МОК каже, що статус нейтральних атлетів може бути наданий лише тим спортсменам, які не є військовослужбовцями,

– йдеться у заяві.

В українській федерації розчаровані таким рішенням IJF, тому прийняли рішення відмовитись від участі на ЧС у Досі. 1 травня відповідний лист буде надісланий до Міжнародної федерації дзюдо.

Зверніть увагу! Дзюдоїсти, які виступлять на ЧС у Досі, здобудуть бали, які будуть йти в олімпійський рейтинг.

Нагадаємо, що збірна України з дзюдо вже вдруге пропускає міжнародні змагання. У 2022-му році через цю ж проблему українці пропустили три етапи гран-прі. Після бойкоту української команди, IJF відсторонила представників країни-окупанта восени того ж року.