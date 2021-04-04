Фаворов відзначився неймовірним голом після кутового в Угорщині: відео

Джерело:24 канал
Український нападник Залаегерсега Артем Фаворов продовжує феєрити у чемпіонаті Угорщини. Цього разу його "жертвою" став Діошдьйор.
Рего Санто відкрив рахунок на 16-й хвилині зустрічі. Вже у другому голі команди участь взяв Артем Фаворов.
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Наприкінці матчу український нападник відгукнувся за межами штрафного на передачу з кутового та ефектним ударом в один дотик вразив ворота суперника. М'яч відмінно ліг на ногу і влетів у сітку, викликавши бурю радості у тренерського штабу команди.
Гол українського легіонера поставив яскраву крапку у матчі – 2:0 перемога Залаегерсега. Після перемоги клуб українця йде у сезоні на 10 місці, у їх активі 29 очок.
Відео результативного пострілу Артема Фаворова