Вже у першому таймі рахунок у зустрічі був 0:2 на користь Аргентини. Голи у складі гостей забивали Енцо Фернандес і Ніколас Тальяфіко. І це при тому, що у складі аргентинської збірної не було їх капітана та зіркового футболіста Ліонеля Мессі. Болівійська збірна із 39-ї хвилини матчу грала у меншості після вилучення флангового захисника Роберто Фернандеса.
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Зміна номера сплутала болівійських фанів
Гравець американського Інтер Маямі навіть не потрапив у заявку своєї збірної на цю гру. Тренерський штаб Аргентини вирішив дати додатковий відпочинок своєму лідеру. Без якого вони і так впорались із суперником у виїзному поєдинку.
На 83-й хвилині Ніколас Гонсалес довів рахунок до розгромного 0:3 та поставив крапку у матчі. Але на цьому цікаві моменти у грі не закінчились.
Далеко не усі уболівальники були пильними та помітили відсутність Лео у заявці аргентинської збірної. Наприкінці поєдинку біля меж футбольного поля з'явився 10-й номер Аргентини, під яким традиційно грає Мессі.
То ж болівійські фани подумали, що за мить на полі з'явиться володар семи "Золотих м'ячів" та чемпіон світу-2022. Однак тут вони глибоко помилились. Із 10-ю на спині несподівано вийшов на заміну замість Енцо Фернандеса, який відкрив рахунок у зустрічі, зірковий футболіст мадридського Атлетіко Анхель Корреа.
Ті, хто думав, що на поле виходить Мессі, неабияк зраділи та влаштували овації "псевдо Лео", а насправді Корреа. навіть самі аргентинці з подивом відреагували на таку реакцію місцевих глядачів.
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Відзначимо, що 10-к на спині Корреа не сподобалась прихильникам Мессі, які назвали це "жестом неповаги до Лео". Також уболівальники Лео попросили вилучити 10-й номер зі списку після того, як Мессі закінчить із міжнародною кар'єрою.
До слова, поєдинок закінчився перемогою Аргентини над Болівією 0:3. Збірна Мессі із 6 балами йде другою, поступаючись у таблиці лише Бразилії.
Наступні поєдинки "біло-блакитні" проведуть вже у жовтні 2023 року: 14 жовтня зіграють проти Парагваю, а 18-го проти Перу.