Вже у першому таймі рахунок у зустрічі був 0:2 на користь Аргентини. Голи у складі гостей забивали Енцо Фернандес і Ніколас Тальяфіко. І це при тому, що у складі аргентинської збірної не було їх капітана та зіркового футболіста Ліонеля Мессі. Болівійська збірна із 39-ї хвилини матчу грала у меншості після вилучення флангового захисника Роберто Фернандеса.

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Зміна номера сплутала болівійських фанів

Гравець американського Інтер Маямі навіть не потрапив у заявку своєї збірної на цю гру. Тренерський штаб Аргентини вирішив дати додатковий відпочинок своєму лідеру. Без якого вони і так впорались із суперником у виїзному поєдинку.

На 83-й хвилині Ніколас Гонсалес довів рахунок до розгромного 0:3 та поставив крапку у матчі. Але на цьому цікаві моменти у грі не закінчились.

Далеко не усі уболівальники були пильними та помітили відсутність Лео у заявці аргентинської збірної. Наприкінці поєдинку біля меж футбольного поля з'явився 10-й номер Аргентини, під яким традиційно грає Мессі.

То ж болівійські фани подумали, що за мить на полі з'явиться володар семи "Золотих м'ячів" та чемпіон світу-2022. Однак тут вони глибоко помилились. Із 10-ю на спині несподівано вийшов на заміну замість Енцо Фернандеса, який відкрив рахунок у зустрічі, зірковий футболіст мадридського Атлетіко Анхель Корреа.

Ті, хто думав, що на поле виходить Мессі, неабияк зраділи та влаштували овації "псевдо Лео", а насправді Корреа. навіть самі аргентинці з подивом відреагували на таку реакцію місцевих глядачів.

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Відзначимо, що 10-к на спині Корреа не сподобалась прихильникам Мессі, які назвали це "жестом неповаги до Лео". Також уболівальники Лео попросили вилучити 10-й номер зі списку після того, як Мессі закінчить із міжнародною кар'єрою.

Цікаво! Корреа провів на рівні національної команди 24 матчів (3 голи). Натомість за спиною Мессі 176 поєдинків та 104 м'ячі.

До слова, поєдинок закінчився перемогою Аргентини над Болівією 0:3. Збірна Мессі із 6 балами йде другою, поступаючись у таблиці лише Бразилії.

Наступні поєдинки "біло-блакитні" проведуть вже у жовтні 2023 року: 14 жовтня зіграють проти Парагваю, а 18-го проти Перу.