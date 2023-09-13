Дубль Давіде Фраттезі приніс домашню перемогу "скуадро адзурро" з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі синьо-жовтої команди забив її капітан Андрій Ярмоленко. Це чергова перемога Італії над Україною, яка ще жодного разу не перемагала цього незручного суперника.

До теми Попри невиклик: Маліновський прибув у розташування збірної України перед грою проти Італії

Донька пішла проти збірної зіркового татуся

На жаль, Руслан Маліновський не міг допомогти збірній на футбольному полі. Півзахисник не отримав виклик у збірну України на вересневі матчі відбору на Євро-2024. Сергій Ребров не викликав футболіста, який перебуває наразі, м'яко кажучи, у невідмінній формі. Руслан не провів жодного матчу за Марсель на старті сезону та нещодавно повернувся в Італію на правах оренди у Дженоа.

Однак Маліновський знайшов можливість та приїхав у розташування збірної перед поєдинком на "Сан-Сіро", де його були раді бачити.

А от сім'я футболіста розділилась на два уболівальницькі табори – ті, хто підтримували Україну (Руслан та його дружина), та ті, хто уболівав за Італію (їх маленька донечка Олівія).

Відповідь Олівії неабияк здивувала її маму. Донька відкрито розповіла, що підтримувала Італію у грі проти рідної збірної. Навіть вмовляння мами не переконали малечу. Олівія навідріз відмовилась підтримувати "синьо-жовтих".

Як донька Маліновського вболівала за Італію у матчі з Україною: дивіться відео

Цікаво, якби відповіла Олівія, якби її батько у той момент був на футбольному полі у футболці збірної України?

Така відповідь дівчинки не дуже дивує, адже вона із самого малечку живе за кордоном. Адже Руслан із 2016 року грає за іноземні клуби. А його донька Олівія з'явилась на цей світ 13 листопада 2019 року, коли Маліновський виступав за італійську Аталанту.

Взимку 2023-го сім'я українця переїхала жити у Марсель, але пробула там дуже недовго. Адже вже у серпні того ж року Руслан повернувся грати в Італію.

Відзначимо, що у футболці Дженоа Руслан вже встиг провести 2 матчі, але поки що ще не запам'ятався результативними діями.

До слова. Сам Маліновський вже має за своєю спиною 55 зіграних матчів за збірну України (7 голів).