Уже в первом тайме счет во встрече был 0:2 в пользу Аргентины. Голы в составе гостей забивали Энцо Фернандес и Николас Тальяфико. И это при том, что в составе аргентинской сборной не было их капитана и звездного футболиста Лионеля Месси. Боливийская сборная с 39-й минуты матча играла в меньшинстве после удаления флангового защитника Роберто Фернандеса.

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Смена номера спутала боливийских фанов

Игрок американского Интер Майами даже не попал в заявку своей сборной на эту игру. Тренерский штаб Аргентины решил дать дополнительный отдых своему лидеру. Без которого они и так справились с соперником в выездном поединке.

На 83-й минуте Николас Гонсалес довел счет до разгромного 0:3 и поставил точку в матче. Но на этом увлекательные моменты в игре не закончились.

Далеко не все болельщики были внимательны и заметили отсутствие Лео в заявке аргентинской сборной. В конце поединка у границ футбольного поля появился 10-й номер Аргентины, под которым традиционно играет Месси.

Боливийские фаны подумали, что через мгновение на поле появится обладатель семи "Золотых мячей" и чемпион мира-2022. Однако здесь они глубоко ошиблись. С 10-ю на спине неожиданно вышел на замену вместо открывшего счет во встрече Энцо Фернандеса звездный футболист мадридского Атлетико Анхель Корреа.

Те, кто думал, что на поле выходит Месси, очень обрадовались и устроили овации "псевдо Лео", а на самом деле Корреа. даже сами аргентинцы с удивлением отреагировали на такую реакцию местных зрителей.

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Отметим, что 10-ка на спине Корреа не понравилась поклонникам Месси, назвавших это "жестом неуважения к Лео". Также болельщики Лео попросили удалить 10-й номер из списка после того, как Месси закончит с международной карьерой.

Любопытно! Корреа провел на уровне национальной команды 24 матча (3 гола). За спиной Месси 176 поединков и 104 мяча.

К слову, поединок окончился победой Аргентины над Боливией 0:3. Сборная Месси с 6 баллами идет по второй, уступая в таблице только Бразилии.

Следующие поединки "бело-голубые" проведут уже в октябре 2023: 14 октября сыграют против Парагвая, а 18-го против Перу.