Нападник Наполі влучив м'ячем в обличчя фанатки суперника: футболіст щемливо вибачився – відео

У неділю, 5 лютого, Наполі розгромила на виїзді Спецію у рамках 21-го туру Серії А. У перемогу "неаполітанців" величезний внесок зробив нападник Віктор Осімхем, який оформив дубль.

Усі голи команди були забиті у другому таймі. Спершу Кварацхелія відкрив рахунок у зустрічі з пенальті. А вже протягом п'яти хвилин дубль у ворота Спеції записав у свій актив Віктор Осімхен.

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Красивий жест нападника Наполі

Наполі розгромили Спецію на очах уболівальників суперника 0:3. Дубль від нігерійського нападника став не єдиним моментом, яким він запам'ятався під час виїзного матчу.

Ще на передматчевій розминці Осімхен відпрацьовував удари по воротах. Після одного з них м'яч випадково влучив в обличчя уболівальниці суперника, яка розмістилась на трибуні, що була позаду воріт, у які цілив футболіст Наполі.

Осімхен одразу кинувся на трибуну, аби вибачитись перед фанаткою, якій влучив в обличчя. Віктор обійняв уболівальницю, яка запевняла, що з нею все гаразд. Чоловік, який був поруч на трибуні зробив спільне фото.

Після чого Осімхен повернувся назад на футбольне поле. Такий вчинок Осімхена фанати Спеції зустріли оплесками та вигукам: "Браво".

Осімхен вибачився перед фанаткою Спеції: дивіться відео

Фанати Спеції тоді ще не знали, що саме Осімхен "поб'є" їх улюблену команду вже на футбольному полі. Але за це вже вибачатись не потрібно.

Для Осімхена ці голи стали вже 15-м та 16-м у поточному сезоні в Серії А. Загалом в усіх турнірах Віктор наколотив 17 м'ячів у 21 зіграному поєдинку.

Наполі продовжує лідирувати у Серії А. Відрив "неаполітанців" від Інтера, який посідає другу позицію, складає аж 13 очок.

Нагадаємо, що Інтер у цьоу турі мінімально обіграв вдома Мілан 1:0.

Попереду у лідера італійської першості виїзний матч проти Сассуоло (17 лютого).