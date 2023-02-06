Інтер – Мілан 1:0

Гол: Мартінес, 34.

У чемпіонаті Італії відбувся центральний поєдинок 21 туру. У "Дербі делла Мадонніна" зійшлися чемпіони двох останніх сезонів Серії А – Інтер та Мілан.

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Команда Стефано Піолі потрапила у чорну смугу цього року, розгромно програвши три поспіль матчі. Це відкотило її на шосту сходинку у турнірній таблиці, але до другого Інтера залишалось всього два очки.

Це відставання "россонері" могли відіграти у дербі, але форма команда далась в знаки. Інтер володів явною ініціативою, не дозволивши супернику навіть пробити у ствір воріт Онана.

Самі ж "змії" забили переможний гол в середині першого тайму після подачу кутового. Лаутаро Мартінес відгукнувся на подачу від Чалханоглу та забив головою у ближній кут Тетерушану. Для аргентинця це 12-ий гол в цьому чемпіонаті.

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Інтер мав ще моменти, щоб зробити рахунок більшим, але врешті решт обмежився мінімальною перемогою. Вона дозволила підопічним Індзагі залишитись другими.

Мілан же засів на шостій сходинці, але Аталанті і Лаціо він поступається лише за додатковими показниками. Правда, римляни ще мають гру в запасі, яку проведуть у понеділок, 6 лютого, проти Верони.

ВІдеоогляд матчу Інтер – Мілан: