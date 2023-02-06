Усі голи команди були забиті у другому таймі. Спершу Кварацхелія відкрив рахунок у зустрічі з пенальті. А вже протягом п'яти хвилин дубль у ворота Спеції записав у свій актив Віктор Осімхен.
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Красивий жест нападника Наполі
Наполі розгромили Спецію на очах уболівальників суперника 0:3. Дубль від нігерійського нападника став не єдиним моментом, яким він запам'ятався під час виїзного матчу.
Ще на передматчевій розминці Осімхен відпрацьовував удари по воротах. Після одного з них м'яч випадково влучив в обличчя уболівальниці суперника, яка розмістилась на трибуні, що була позаду воріт, у які цілив футболіст Наполі.
Осімхен одразу кинувся на трибуну, аби вибачитись перед фанаткою, якій влучив в обличчя. Віктор обійняв уболівальницю, яка запевняла, що з нею все гаразд. Чоловік, який був поруч на трибуні зробив спільне фото.
Після чого Осімхен повернувся назад на футбольне поле. Такий вчинок Осімхена фанати Спеції зустріли оплесками та вигукам: "Браво".
Осімхен вибачився перед фанаткою Спеції: дивіться відео
Фанати Спеції тоді ще не знали, що саме Осімхен "поб'є" їх улюблену команду вже на футбольному полі. Але за це вже вибачатись не потрібно.
Наполі продовжує лідирувати у Серії А. Відрив "неаполітанців" від Інтера, який посідає другу позицію, складає аж 13 очок.
Нагадаємо, що Інтер у цьоу турі мінімально обіграв вдома Мілан 1:0.
Попереду у лідера італійської першості виїзний матч проти Сассуоло (17 лютого).