Фанати зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 у Стамбулі (Туреччина) може відбутися з глядачами на трибунах. В УЄФА сподіваються, що мінімальна кількість фанатів зможе відвідати фінал.

Фанати повернуться завдяки вакцинації

В УЄФА позитивно налаштовані щодо допуску фанатів на матч з огляду на те, що в Європі набирає обертів вакцинація від коронавірусу.

До речі УЄФА не розглядає проведення Євро-2020 без глядачів

Фінальний матч Ліги чемпіонів має відбутися 29 травня на Олімпійському стадіоні.

Стамбул мав прийняти фінал у 2020 році, але через пандемію COVID-19 вирішальний матч перенесли у Лісабон (Португалія).

Олімпійський стадіон у Стамбулі приймав легендарний фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2004/05, коли Ліверпуль зробив камбек у матчі з Міланом (3:3) і виграв по пенальті (3:2).

Хто залишився у Лізі чемпіонів

Наразі завершується стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До чвертьфіналу вже вийшли 6 команд:

Ліверпуль

ПСЖ

Порту

Боруссія Дортмунд

Реал

Манчестер Сіті

Ще дві путівки 17 березня розіграють Баварія з Лаціо та Челсі з Атлетіко.