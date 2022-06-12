Фанати збірної Польщі влаштували бійку на трибунах під час матчу проти Нідерландів

У суботу, 11 червня, в Роттердамі збірна Нідерландів приймала Польщу у домашньому матчі Ліги націй-2022/2023. Поєдинок закінчився нічиєю.

Жорстока бійка прихильників збірної Польщі

Чимало польських фанатів приїхало до Нідерландів, аби підтримати свою команду. Вболівальники влаштували збірній Польщі гарячу підтримку, пише 24 канал.

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Матч Нідерланди – Польща не обійшлося без хуліганства. Один з фанатів польської команди голосно крикнув нецензурні слова, яку на свою адресу сприйняв його ж земляк.

Ці ж вболівальники влаштували бійку на трибунах. На щастя, вона тривала вона недовго і без серйозних наслідків.

За попередньою інформацією, внаслідок свавілля ніхто з фанатів серйозно не постраждав.

Відео бійки

Матч Нідерланди – Польща закінчився нічиєю 2:2, хоча поляки в дебюті другого тайму вигравали 2:0.

Збірна Нідерландів очолила перше місце у турнірній таблиці своєї групи. В активі команди 7 пунктів. Натомість збірна Польщі перебуває на 3-й позиції, поляки мають у своєму активі 3 очки.

У вівторок, 14 травня, поляки вдруге зіграють проти збірної Бельгії. У минулому матчі "біло-червоні" зазнали розгромної поразки від бельгійців – 6:1