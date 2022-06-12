Жестокая драка поклонников сборной Польши

Многие польские фанаты приехали в Нидерланды, чтобы поддержать свою команду. Болельщики устроили сборной Польши горячую поддержку, пишет 24 канал.

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Матч Нидерланды – Польша не обошлась без хулиганства. Один из фанатов польской команды громко крикнул нецензурные слова, которые в свой адрес воспринял его же земляк.

Эти же болельщики устроили потасовку на трибунах. К счастью, она продолжалась недолго и без серьезных последствий.

По предварительной информации, в результате произвола никто из фанатов серьезно не пострадал.

Видео драки

Матч Нидерланды – Польша закончился ничьей 2:2, хотя поляки в дебюте второго тайма выигрывали 2:0.

Сборная Нидерландов возглавила первое место в турнирной таблице своей группы. В активе команды 7 пунктов. Зато сборная Польши находится на 3-й позиции, поляки имеют в своем активе 3 очка.

Во вторник, 14 мая, поляки во второй раз сыграют против сборной Бельгии. В прошлом матче "бело-красные" потерпели разгромное поражение от бельгийцев – 6:1