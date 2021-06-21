Вболівальники заспівали гімн України та "Червону руту" в літаку до Бухареста: відео

21 червня 2021 , 16:56
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Джерело:

інстаграм Юлії Кривцової

Збірна України з футболу знову отримає гарячу підтримку в Бухаресті на матчі Євро-2020 проти Австрії. У столицю Румунії вирушила численна армія українських фанів.

Гімн України в літаку

Українські вболівальники створюють футбольну атмосферу не тільки на вулицях Бухареста, але й прямо в літаку.

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Фанати збірної України заспівали гімн України та "Червону руту" в літаку.

Дружина захисника збірної України Сергія Кривцова Юлія показала, в якій атмосфері вона летіла в Бухарест.

Відео як українці співали в літаку

Україна – Австрія: головне про матч

  • Україна та Австрія зустрінуться у Бухаресті на "Національному стадіоні". Гра в рамках 3-го туру групи C розпочнеться о 19:00.
  • Головним арбітром поєдинку буде Джюнейт Чакір. Наша команда зіграє у жовтій формі, Австрія – червоно-білій.
  • Наша команда оголосила заявку на поєдинок. Гру пропустять Денис Попов та Олександр Зубков.
  • Україні достатньо нічиєї, щоб посісти друге місце та зіграти в 1/8 фіналу проти Італії. Якщо Україна програє, то посяде третю сходинку й може покинути Євро.
Автор: Михайло Гема