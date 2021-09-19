Фанати вибігли на поле і влаштували масову бійку у Франції: відео

Під час поєдинку 6-го туру французької ліги 1 Ланс — Лілль між фанатами обох клубів сталася сутичка. Рингом для бійки стало футбольне поле.

Бійка французьких фанатів

Перша частина зустрічі завершилась із "сухим" рахунком 0:0. Команди пішли на відпочинок. У перерві матчу уболівальники вирішили розважитись, але відзначились із негативної сторони.

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У перерві поєдинку фанати Ланса прорвали на футбольне поле крізь стюардів, які контролювали безпеку на трибунах під час зустрічі. Уболівальники побігли до сектору, де сиділи ультрас Лілля, після чого почалася масова бійка між фанатами обох клубів.

Конфлікт змогла зупинити лише поліція. Через такий вчинок фанатів матч був перерваний на 30 хвилин. Однак поєдинок французької першості таки був дограний.

Матч завершився мінімальною перемогою Ланса. Перемогу господарям приніс Пшемислав Франковський, який забив на 74-й хвилині зустрічі.

Відео бійки фанатів