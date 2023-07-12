Напередодні мережу сколихнула заява одного з угруповань фанатів Полісся, де прослідковувалися ознаки расизму. Інша частини ультрас пояснила, що це не є позицією всіх фанатів житомирського клубу.

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Більша частина фанів Полісся не підтримує позицію "WHITE ZT FAMILY"

Уболівальники Полісся відповіли на заяву ультрас команди з "White Zt Family" з приводу останніх трансферів клубу, до якого прийшли темношкірі гравці. Вони зазначили, що то була лише позиція окремої групи фанатів, а не монолітна позиція всіх прихильників дебютанта УПЛ.

Наша спільнота вболівальників вважає за потрібне озвучити свою позицію щодо ситуації. White Zt Family – це невелика група вболівальників, які мають свою думку і погляди на життя. В той же час ми, як інша частина вболівальників Полісся, вважаємо дикунством у XXI сторіччі оцінювати людину за кольором її шкіри. Нові гравці мають бути оцінені за їхніми ігровими характеристиками та статистикою виступів на полі,

– йдеться у заяві.

Уболівальники повідомили, що єдині, кому не місце у їх клубі – це росіяни, а всіх інших вони раді вітати у клубі, тим більше, що новачки команди мають досвід гри на високому рівні:

"Ще кілька років тому ми могли лише мріяти про присутність у команді футболістів, які вже мають досвід виступів на чемпіонаті світу з футболу та достатньо ігрової практики в найвищому дивізіоні Франції – Лізі 1. Можливо, за логікою, яку висловили вчора, варто оцінювати гравців не лише за кольором шкіри, а й за віросповіданням? Чи, може, варто запросити в український клуб росіян, адже колір їхньої шкіри – білий? Вважаємо, що це риторичні запитання, які не потребують відповіді".

Зазначимо. УПЛ-2023/2024 стартує вже наприкінці липня. Свій перший матч в елітному дивізіоні Полісся зіграє проти Вереса на виїзді.