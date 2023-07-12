Накануне сеть всколыхнула от заявления одной из группировок фанатов Полесья, где прослеживались признаки расизма. Другая часть ультрас объяснила, что это не позиция всех фанатов житомирского клуба.

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Большая часть фанатов Полесья не поддерживает позицию "WHITE ZT FAMILY"

Болельщики Полесья ответили на заявление ультрас команды из "White Zt Family" по поводу последних трансферов клуба, в который пришли темнокожие игроки. Они отметили, что это была лишь позиция отдельной группы фанатов, а не монолитная позиция всех сторонников дебютанта УПЛ.

Наше сообщество болельщиков считает нужным озвучить свою позицию по ситуации. White Zt Family – это небольшая группа болельщиков, имеющих свое мнение и взгляды на жизнь. В то же время мы, как другая часть болельщиков Полесья, считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи. Новые игроки должны быть оценены по их игровым характеристикам и статистике выступлений на поле,

– говорится в заявлении.

Болельщики сообщили, что единственные, кому не место в их клубе – это россияне, а всех остальных они рады приветствовать в клубе, тем более что новички команды имеют опыт игры на высоком уровне:

"Еще несколько лет назад мы могли лишь мечтать о присутствии в команде футболистов, уже имеющих опыт выступлений на чемпионате мира по футболу и достаточно игровой практики в высшем дивизионе Франции – Лиге 1. Возможно, по логике, которую выразили вчера, стоит оценивать игроков не только по цвету кожи, но и по вероисповеданию? Или, может, стоит пригласить в украинский клуб россиян, ведь цвет их кожи – белый? Считаем, что это риторические вопросы, которые не нуждаются в ответе.

Отметим. УПЛ-2023/2024 стартует уже в конце июля. Свой первый матч в элитном дивизионе Полесье сыграет против Вереса на выезде.