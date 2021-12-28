Фанати обрали наступного суперника для Камбососа: чи був у цьому списку Ломаченко

Джордж Камбосос відібрав чемпіонські титули у Теофімо Лопеса. Новий чемпіон світу у легкій вазі заговорив про наступних суперників.

Камбосос: Я хочу їх усіх

Австралійський боксер створив опитування для своїх фанатів, у якому вказав чотири варіанти наступних суперників. Джордж Камбосос вписав у голосування Девіна Хейні, Василя Ломаченка, Джервонту Девіса та Раяна Гарсію.

Цікаво дізнатись Девісу роблять бої, у яких він переможе, – Ломаченко впевнений, що суперник уникає зустрічі

Хейні, Ломаченко, Девіс, Гарсія – хто наступний? Я хочу їх усіх. Кого великі фанати хочуть бачити в поєдинку, в якому я захищатиму свою корону у 2022?,

– написав чемпіон світу.

Цікаво, що серед цих варіантів не було Лопеса. Хоча австралієць зазначав, що не проти вдруге вийти на ринг проти Теофімо.

Найбільше його підписники проголосували за варіант із Ломаченком. Саме бій проти українця уболівальники хочуть побачити найбільше – 40,3% Відзначимо, що це протистояння буде цікавим не лише за рівнем боксерів, а й титулами, які будуть стояти на кону.

Перемога у цьому поєдинку може дозволити українцю повернути втрачені чемпіонські титули, які він віддав у двобої з Теофімо Лопесом у 2020 році.

На другому місці йде поєдинок проти Девіна Хейні. А найменше фанати боксу хочуть переглянути зустріч проти Раяна Гарсії – лише 6,9%.



Голосування від чемпіона / Скриншот із твітеру Джорджа Камбососа

Потенційний бій Камбосос – Ломаченко