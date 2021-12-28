Ломаченко: Це бокс зі своєю політикою

33-річний український боксер хоче повернути свої втрачені чемпіонські титули. Втілити цю мрію у реальність дозволить бій проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Однак Ломаченко не забуває про інших опонентів.

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Василь готовий вийти у ринг проти Джервонти Девіса. Але є одна перешкода. На думку українця, команда американського боксера шукає Джервонті лише тих суперників, яких він зможе перемогти.

Вони організовують Джервонті лише ті бої, у яких упевнені в його перемозі. Вони роблять йому бої лише проти тих опонентів, яких, на їхню думку, він точно переможе. Я завжди казав, що готовий з ним боксувати. Але це бокс зі своєю політикою. У його команді знають, чого я вартий. Вони знають, що я реально небезпечний,

– сказав Ломаченко.

Раніше промоутерська компанія Mayweather Promotion, яка представляє інтереси Девіса, розповіла, що поки що Джервонта не буде боксувати з Ломаченком. Вони не будуть відступати від розробленого плану.

Девіс готовий побоксувати з Ломаченком