Фанати Ліверпуля закидали камінням автобус Реала перед матчем Ліги чемпіонів: відео

Ліверпуль 14 квітня зіграв матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Перед матчем команду Зінедіна Зідана "тепло" зустріли англійські фанати.

"Теплий" прийом у Ліверпулі

Другий чвертьфінальний поєдинок клуби зіграли у Ліверпулі. Матч відбувався за порожніх трибун, тому англійські вболівальники вирішили злякати суперника своєї команди ще до зустрічі.

Більше про матч Реал у важкому матчі втримав нічию з Ліверпулем та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео

Коли автобус з футболістами та персоналом Реала під'їхав до "Енфілда" на їх шляху стали фанати Ліверпуля. Вони влаштували "теплий" прийом, закидавши автобус Реала камінням. У результаті було розбито вікно, біля якого сидів один з членів тренерського штабу "вершкових". Сталось це після того, як один з фанів кинув пляшку.

Однак навіть це не злякало гравців з Мадрида, Реал та Ліверпуль розписали "суху" нічию 0:0. Мадридці втримали перевагу, яку створили у першій зустрічі 3:1 у столиці Іспанії.

Відео наслідків атаки фанатів Ліверпуля