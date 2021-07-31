Трансфер українця під загрозою зриву: фанати Ешторіла називають Зозулю нацистом

Трансфер українського нападника Романа Зозулі у португальську Ешторілу ніяк не завершиться. На шляху переходу стали фанати клубу.

Іспанські фанати знову за своє

Уболівальники намагаються зірвати трансфер футболіст із України. Фанати клубу розкритикували Роману Зозулю у соцмережах, називаючи його "нацистом".

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Прихильники Ешторіла висловили своє невдоволення у соцмережах клубу.

"Наша футболка буде спаплюжена нацистом Зозулею! Соромно!"

"Підписати нациста? Який сором!"

"Підписувати неонацистів? Це ганьба!"

Схоже, ці образи прочитало керівництво команди, яке вже не поспішає оформляти трансфер Зозулі. Про це повідомляє місцеве видання Record. У клубі чекають вирішення цієї ситуації.

Чому Зозулю називають "нацистом"

Зозуля запам'ятався патріотизмом і чіткою громадянською позицією. Футболіст неодноразово допомагає українській армії.

Іспанські фанати мають "зуб" на українця ще з 2017 року, коли Роман повинен був стати гравцем Райо Вальєкано. Але уболівальники зірвали трансфер. Закінчилося все великим скандалом зі звинуваченнями та погрозами. Перехід так і не відбувся.

Влітку того ж року Зозуля знайшов собі клуб в Іспанії, ним став Альбасете.

У грудні 2019 року клуб Зозулі зіграв проти Райо Вальєкано. Гру довелося перервати після першого тайму через поведінку уболівальників. Вони називали Зозулю нацистом, тож гравці Альбасете відмовилися виходити на другий тайм.

Поєдинок дограли лише у червні 2020 році, а суперника покарали закритими трибунами для уболівальників. Окрім того, клуб оштрафували на 18 тисяч євро.