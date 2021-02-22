Фанати Динамо не зможуть відвідати матч Ліги Європи проти Брюгге

Вболівальники київського Динамо не зможуть потрапити на трибуни стадіону "Ян Брейдель", на якому Брюгге прийме киян в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, що через постійні обмеження на подорожі та з метою прийняття обґрунтованої та відповідальної політики щодо мінімізації ризиків, пов'язаних з COVID-19, гостьовим командам не будуть надаватись квитки для реалізації серед своїх уболівальників на матчі футбольних змагань УЄФА до подальшого повідомлення.

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Що відомо про перший матч Динамо – Брюгге

Матч відбудеться 25 лютого в Брюгге, початок – о 22:00 за київським часом.

У четвер, 18 лютого, Динамо зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни на власному полі приймали бельгійський Брюгге. Матч закінчився внічию 1:1.

Брюгге на цей матч приїхав без головного тренера Філіпа Клемана. У нього та усього тренерського штабу виявили коронавірус. Також інфікованими виявилися ще двоє гравців – Стефано Денсвіл та Матея Мітрович. Відктак команди заставили здати ще один тест на коронавірус по прибутті в Київ. За результатами тестування, коронавірус виявили у півзахисника Матса Рітса.