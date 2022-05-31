Фанати Атлетіко розбили табличку Куртуа у Мадриді після перемоги Реала у Лізі чемпіонів

Уболівальники Атлетіко не змогли змиритись із тріумфом конкурента у Лізі чемпіонів. Героєм фіналу став колишній голкіпер "матрацників" Тібо Куртуа.

Своїми заявами розлютив фанатів колишнього клубу

30-річний голкіпер провів феноменальний фінал у Лізі чемпіонів. Тібо Куртуа тягнув усе, що летіло у рамку його володінь. Якби не бельгієць, то невідомо, чи Реал би здобув цей трофей.

Читайте також УЄФА не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів: у списку ще одна зірка Реала

Воротар "Королівського клубу" привів команду до перемоги у цьому найбільшому єврокубковому турнірі, зігравши на нуль. Реал мінімально обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса Жуніора (0:1). Куртуа вкотре довів, чому саме він є номером один у Реалі, а не українець Андрій Лунін.

30 травня президент Атлетіко Енріке Сересо відповів на запитання про Тібо та його пам'ятну табличку, яка розміщена на території рідного стадіону "матрацників" – "Ванда Метрополітано". Власник клубу заявив, що не буде прибирати її. Кому вона заваджає, то нехай сам її зніме.



Фанати Атлетіко знищили табличку Куртуа / Фото AS

До такого вчинку фанатів підштовхнув сам бельгійський страж воріт Реала. Куртуа неодноразово заявляв, що "вершкові" візьмуть трофей Ліги чемпіонів, тому він обрав правильний вибір, коли перейшов у "Королівський клуб". Ці слова неабияк розгнівали ультрас Атлетіко.

У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів Куртуа відіграв 13 матчів, у яких пропустив 14 голів та у п'яти зустрічах не пропускав.

Нагадаємо, що Тібо став чемпіоном сезону-2021/2022 у складі Реала. Атлетіко за підсумками Ла Ліги посів третє місце.

Кар'єра Тібо Куртуа в Атлетіко