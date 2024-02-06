Фанат суперника засунув палець у д*пу зірці Севільї під час матчу Ла Ліги: кумедне відео

У понеділок, 5 лютого, Райо Вальєкано приймало Севілью у рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. Під час одного із вкидань в ауту стався кумедний епізод.

У першому таймі команди на обох наколотили три голи. Спершу на 19-й хвилині Юссеф Ен-Несірі розмочив нулі на табло. Однак радість уболівальників Севільї тривала рівно 10 хвилин, коли господарі завдяки результативному удару Ісі Паласона зрівняли рахунок, пише 24 Канал.

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Уболівальник намагався вивести із себе зірку у складі суперника

Севілья таки дотиснула суперника та вдруге за тайм вийшла уперед. Райо Вальєкано отримало гол у роздягальню. Дубль оформив Ен-Несірі. Команди пішли на перерву із перевагою у рахунку гостей 1:2.

Друга частина гри не була щедрою на голи, а точніше взагалі "сухою".

Окрім голів був у матчі ще один кумедний епізод. Головними дієвими особами якого були уболівальник Райо та зірковий лівий вінгер Севільї Лукас Окампос. Один із фанатів господарів вирішив дезорієнтувати суперника, який якраз збирався вкинути аут.

Уболівальник Райо нічого іншого не придумав, як засунути свій палець у д*пу Окампосу. Лукас доволі спокійно відреагував на цей епізод, висловивши своє невдоволення фанату-клоуну, якого розвеселив його ж вчинок.

Фанат запхав палець у д*пу Окампосу під час ауту: дивіться відео

Але навіть такий кумедний вчинок уболівальника не допоміг його команді перемогти. У другій частині зустрічі жодній із команд так не вдалось забити, а фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї 1:2.